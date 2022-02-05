ذكرت الوكالة الجيولوجية الإندونيسية أن بركان "آناك كراكاتو" أطلق رمادا كثيفا لارتفاع 1500 متر، في السماء،

وأضافت الوكالة أن البركان ثار أولا أمس الجمعة، مرسلا عمودا من الدخان الرمادي، بارتفاع ألف متر في الهواء.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إن بركان "آناك كراكاتو" يظهر نشاطا زلزاليا، منذ منتصف كانون الثاني/يناير الماضي.

وحذرت الوكالة المواطنين بالابتعاد عن منطقة حظر طولها كيلومترين.

وتسبب ثوران ضخم للبركان، في عام 2018، في حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" على طول سواحل جزيرتي "سومطرة" و"جاوة"، مما أدى لمقتل 430 شخصا.

ويقع البركان في مضيق "سوندا" بين جزيرتي "جاوة" و"سومطرة".