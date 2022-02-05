ذكرت وسائل إعلام هولندية أن بلدية روتردام لم تتلق حتى اللحظة أي طلب للسماح بتفكيك جسر تاريخي بشكل موقت بهدف مرور يخت الرئيس التنفيذي السابق لشركة أمازون جيف بيزوس، العملاق.

وكانت ناطقة باسم البلدية قالت أنّ الأخيرة استجابت لطلب قُدّم لهذا الغرض، ما أثار انتقادات واسعة خصوصاً عبر تويتر.

واستغرب رئيس بلدية روتردام أحمد أبو طالب الضجة المُثارة حول الموضوع، ونقلت صحيفة "ألخمين داغبلاد" قوله مساء الخميس إنّ أي قرار لم يُتّخذ بعد، ولم يُقدّم حتى طلب للحصول على رخصة.

وذكرت وكالة الأنباء الهولندية "إيه إن بي" أنّ تصريحات رئيس البلدية الموجود حالياً في كولومبيا لإجراء منقاشات حول مكافحة المخدرات أكّدها المتحدث باسمه.

وصُنع يخت بيزوس في منطقة البلاسيردام الواقعة قرب روتردام. وليصل إلى المياه عليه أن يمر تحت جسر كونينهافنغزبراغ، وهو جسر شهير يعود تاريخه إلى العام 1878، وتم إصلاحه بعد تعرضه للقصف عام 1940 خلال الحرب العالمية الثانية.

وأوضحت وسائل إعلام محلية أنّ علو الجسر منخفض ولا يسمح بمرور قارب الملياردير الأميركي وهو يخت فاخر يبلغ سعره 430 مليون يورو.

ولإتمام العملية، يجب أن يُزال بشكل موقت الجزء المركزي من الجسر، في حين أنّ البلدية كانت وعدت بعدم تفكيكه أبداً بعد عملية تجديد أُجريت للجسر المعروف باسم "دي هيف" لدى السكان المحليين، عام 2017.

وأوضح أبو طالب أنّ البلدية ستتخذ قرارها عندما تتلقّى طلبا فعليا.

وقال إنّ البلدية ستقيّم المصلحة "الاقتصادية، وخصوصاً الصورة البحرية لمنطقتنا" وتأثير العملية على الجسر، وما إذا كان هنالك إمكانية لإجراء العملية من دون إحداث أضرار، فضلاً عن التأكّد من أنّ المشتري سيسدّد التكاليف بشكل كامل".

وأكّد رئيس بلدية المدينة الساحلية أنّ القرار لن يتأثر بفكرة أنّ المشتري هو أحد أغنى أغنياء العالم"، مضيفاً "الأمر يتعلّق بالوقائع التي أريد أن أطلع عليها أوّلاً".