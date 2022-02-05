سجلت جائحة فيروس كورونا علامة فارقة جديدة في الولايات المتحدة يوم الجمعة مع تجاوز العدد الإجمالي للوفيات جراء كوفيد-19 900 ألف حالة حتى مع بدء استقرار العدد اليومي للوفيات وذلك طبقا لبيانات جمعتها رويترز.

وتمثل أحدث حصيلة زيادة تتجاوز 100 حالة وفاة بسبب كوفيد-19 في الولايات المتحدة منذ 12 ديسمبر كانون الأول بالتزامن مع زيادة عدد الإصابات ودخول المستشفيات بسبب سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.

وأظهرت الأدلة الأولية أنه رغم أن سلالة أوميكرون أكثر عدوى بكثير إلا أنها تسبب بصفة عامة أعراضا أقل خطورة من السلالات السابقة للفيروس مثل دلتا. لكن الحجم الهائل لإصابات أوميكرون أدى إلى زيادة عدد حالات دخول المستشفى مما شكل ضغطا على أنظمة الرعاية الصحية الأمريكية بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة.

وقال خبراء إن معظم مرضى أوميكرون الذين يحتاجون إلى دخول المستشفى هم أشخاص لم يتم تطعيمهم وأشخاص مصابون بأمراض مزمنة أخرى.

وحتى يوم الجمعة ووفقا لإحصاء رويترز للبيانات التي سجلتها الولايات فقد بلغ إجمالي عدد الوفيات جراء كوفيد-19 منذ اكتشاف الحالات الأولى في الولايات المتحدة في أوائل عام 2020 ما لا يقل عن 904067 أي أكثر من إجمالي سكان ساوث داكوتا.

وتعد هذه الحصيلة أعلى عدد وفيات سجلتها أي دولة بسبب كوفيد-19 تليها روسيا والبرازيل والهند مع تسجيلها مجتمعة أكثر من 1.8 مليون حالة وفاة.