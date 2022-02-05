أعلن علماء صينيون مؤخراً عن اكتشافهم أحافير زهور محفوظة في كهرمان يعود تاريخها إلى 100 مليون عام، ما يُقدم دليلاً على دراسة تطور النباتات المزهرة في جنوب شرقي آسيا وعلاقات حركة الصفائح.

وأظهر الاكتشاف أن بعض الزهور التي تعيش اليوم في جنوب إفريقيا، لا تزال دون تغير منذ زمن الديناصورات.

ولاحظ فريق البحث من جامعة تشينغداو للعلوم والتكنولوجيا، الذي يعمل مع خبراء من الجامعة المفتوحة في المملكة المتحدة ومعاهد أخرى، لاحظ أن أحافير الزهور كانت متطابقة تقريباً مع أنواع "فيليكا" الحديثة، التي تعد جزءاً من نباتات "كاب فينبوس".

ودرس فريق جامعة تشينغداو للعلوم والتكنولوجيا 21 قطعة من الكهرمان التي عُثر عليها في ميانمار، والتي تشكلت قبل حوالي 100 مليون سنة، حيث اكتشفوا أن تلك الأزهار أظهرت قدرة عالية على التكيف مع حرائق الغابات المتكررة.

ونُشرت الدراسة في مجلة "نباتات الطبيعة"، وهي مجلة علمية تنشر أوراقاً بحثية أولية تهتم بجميع جوانب بيولوجيا النبات، والتكنولوجيا، والإيكولوجيا والتطور.