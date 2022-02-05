تتوقع شركة الأدوية الفرنسية العملاقة سانوفي نمو أرباحها لعام 2022 بنسبة مؤلفة من رقمين، مع وصول عقار دوبيكسنت الرائج لعلاج مرضى الأكزيما والربو، إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

وقالت الشركة ومقرها باريس في بيان أوردته وكالة بلومبرج للأنباء إنه من المرجح ارتفاع أرباح السهم الواحد، باستثناء بعض البنود، بنسبة مئوية منخفضة مؤلفة من رقمين وفقا لأسعار صرف العملات الثابتة.

وأضافت سانوفي أن أرباح السهم الواحد خلال الربع الرابع من العام الماضي وفقا لهذا القياس تبلغ 38ر1 يورو، لتتجاوز متوسط تقدير قدره 33ر1 يورو للسهم.

وتشير بلومبرج إلى أن سانوفي تستخدم مخزونها النقدي للاستثمار في تكنولوجيا تصنيع اللقاحات، مثل لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال، لإبرام سلسلة من الصفقات متوسطة الحجم في مجالات تشمل علم الأورام.

ويرى المحللان سام فاضلي وجون ميرفي من مؤسسة "بلومبرج إنتليجنس" للأبحاث أن الشركة بصدد الاستفادة هذا العام، ضمن أشياء أخرى، من انخفاض معدل الضريبة وطلب قوي على عقار دوبيكسنت واللقاحات.

وقد ارتفعت أسهم سانوفي بنحو 1% في بداية التعاملات ببورصة باريس.

وتوضح وكالة بلومبرج أن عقار دوبيكسنت يظل أكبر محفز لنمو أرباح سانوفي، حيث ارتفعت مبيعات الشركة في عام 2021 بنسبة 53% لتصل إلى 2ر5 مليار يورو (6 مليار دولار).