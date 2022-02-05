عاطف رمضان

حذرت وزارة التجارة والصناعة المستهلكين مشتركي ومستخدمي التطبيقات الخاصة بالطلبات وخدمات التوصيل بأنه ليس من حق تلك التطبيقات الحصول على أية رسوم إضافية ( زيادة على رسوم التوصيل) بخلاف المبلغ المتفق عليه والمسجل في فاتورة الطلب الأصلية للمطعم أو المحل.

وقالت الوزارة في بيان صحافي،أن المستهلكين المتعاملين مع هذه التطبيقات عند ملاحظة أية زيادة على المبلغ المتفق عليه ضرورة التقدم بشكوى ل"التجارة" مع إرفاق الفاتورة لتقوم الوزارة بعمل الاجراءات اللازمة .

وتشدد الوزارة على الدور المنوط بها قانونيا للتصدي لمثل هذه المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية من أجل حماية حقوق المستهلك.