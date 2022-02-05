قتل سبعة أشخاص من بينهم خمسة سياح في تحطم طائرة سياحية في جنوب البيرو على ما أعلنت وزارة النقل البيروفية.

وقع الحادث عندما "تحطمت طائرة سيسنا 207 فيها طاقم مؤلف من شخصين وخمسة ركاب على الأرض قرب مطار ماريا ريتشي في مدينة ناسكا بعيد اقلاعها" على ما جاء في بيان للوزارة.

وأوضحت الوزارة أن لا ناجين من الحادث.

وإلى جانب الطيارين البيروفيين كان في الطائرة سائحان من تشيلي بحسب مصدر دبلوماسي من بلدهما، وثلاثة من هولندا على ما أفاد الدفاع المدني.

وكان السياح أتوا لزيارة جيوغليف صحراء ناسكا.

وجيوغليف ناسكا التي اكتشفت قبل قرن من الزمن تقريبا هي رسوم هندسية تمثل حوالى 70 حيوانا ونبتة يمكن رؤيتها من الجو فقط وهي مدرجة على قائمة التراث العالمي لبشرية.

وكانت هذه الخطوط المرسومة في منطقة مساحتها 750 كيلومترا مربعا في الصحراء على بعد حوالى 350كيلومترا جنوب ليما، أقيمت بحسب فرضيات مختلفة إما في إطار حدث فلكي أو كانت بمثابة تقويم.

وأقيم قرب هذا الموقع مطار صغير تنشط فيه عشرات الطائرات السياحية.

في تشرين الأول/اكتوبر 2010، قضى طياران بيروفيان وأربعة سياح بريطانيين في تحطم طائرة بعد تحليقها فوق الموقع.