ارتفعت أسعار الأسمدة في أمريكا الشمالية هذا الأسبوع بأعلى وتيرة لها خلال خمسة أشهر تقريبا ، حيث أن المنافسة العالمية على الإمدادات تعني أنه لا يزال على المزارعين الانتظار فترة إلى أن تهدأ الأسعار.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء ، قفز مؤشر جرين ماركتس لأسعار الأسمدة بأمريكا الشمالية بنسبة 11%، وهي أعلى وتيرة ارتفاع منذ الأسبوع المنتهي في 10 أيلول/ سبتمبر. وتدرس الهند، أكبر مستورد لليوريا من الأسمدةالنيتروجينية، شراء المنتج في وقت متأخر عن المعتاد.

وقالت المحللة لدى جرين ماركتس التابعة لوكالة بلومبرج، ألكسيس ماكسويل، إن ذلك سيزيد المنافسة على النيتروجين في الربع الأول من عام 2022، عندما تنظر الولايات المتحدة وأوروبا في شرائه.