أعلنت أكثر من 40 دولة والعديد من الشركات التزامها بهدف الوصول إلى صناعة طيران محايدة مناخيا.

ومن بين أمور أخرى، يتضمن إعلان تولوز، التزاما بالوصول إلى هدف الاتحاد الأوروبي لخفض صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام .2050

وبحسب الإعلان، يمكن لتلك الصناعة تحقيق ذلك عبر التكنولوجيات المتطورة والوقود المستدام والإعانات المقدمة للابتكارات صديقة البيئة.

وأعلنت رئاسة المجلس الفرنسي أن تلك الشركات، تشمل شركات تصنيع الطائرات وشركات الطاقة ومنتجى الوقود البديل.

يشار إلى أن فرنسا تتولى فرنسا حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.