أكد رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أحمد الجروان، التزام المجلس بتعزيز المبادئ والقيم الجوهرية التي تنادي بها وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية.

جاء ذلك وفق وكالة أنباء الإمارات (وام) خلال مشاركة الجروان في فعاليات مهرجان الأخوة الإنسانية الذي تنظمه وزارة التسامح والتعايش بالإمارات في "إكسبو 2020 دبي" بالشراكة مع اللجنة العليا للأخوة الإنسانية؛ احتفالا باليوم الدولي للأخوة الإنسانية.

وقال الجروان إن المجلس حريص على الاحتفاء باليوم العالمي للأخوة الإنسانية في الرابع من فبراير من كل عام، منوها بالخطوة التاريخية الرائدة التي قام بها كل من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ،وقداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية برعاية ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالتوقيع على وثيقة الأخوة الإنسانية في أبوظبي.

وأكد الجروان، أن الوثيقة هي الأولى من نوعها في العالم المعاصر والتي تأتي لتوحد البشرية وتجعلهم على قلب رجل واحد وترفع عنهم الظلم وتساهم في ازدهارهم وتلهمهم نحو العمل الدؤوب والمتواصل لما فيه صلاح مستقبل البشرية وحاضرها.