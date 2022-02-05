أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي أن فعاليات الدورة 36 لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الإقليمي للشرق الأدنى ستنطلق في بغداد بعد غد الاثنين ولمدة يومين.

وقالت الأمانة العامة ، في بيان صحفي اليوم ، إن الدورة 36 للمجلس الوزاري لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الإقليمي للشرق الأدنى ستعقد في بغداد يومي يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين تحت عنوان "التعافي ومعاودة التشغيل: الابتكار من أجل نظم غذائية زراعية أفضل وأكثر اخضراراً وأكثر قدرة على الصمود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وذكرت أن" الجلسة الوزارية لهذه الدورة ستكون مفتوحة لجميع أعضاء منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وممثلي وكالات ومنظمات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وعدد من المراقبين المختارين فيما ستعقد جلسات المؤتمر في قاعة المؤتمرات الرئيسية ببغداد".

وأوضحت أن المشاركين سيناقشون التحديات والأولويات الإقليمية المتعلقة بهذا الموضوع في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، بما يضمن فعالية تأثير المنظمة في المنطقة، ويساعد في تحديد أولويات عملها خلال السنتين المقبلتين وتحديد هذه الأولويات، من خلال المشاركة في مناقشات الطاولة المستديرة وحلقات النقاش مع جميع الدول الأعضاء، لتحديد الممارسات الفضلى لتحويل النظم الغذائية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت أن المؤتمر سيشهد طاولات مستديرة لمناقشة الأمن الغذائي والأنماط الصحية للجميع من أجل تغذية أفضل وحياة أفضل وتعزيز نهج نظم الأغذية الزراعية واستخدام التجارة والاستثمار والتكنولوجيا بوصفها عناصر تدعم الأمن الغذائي وتضمن تغذية أفضل.

كما سيبحث المشاركون إدراج التغذية في السياسات المتعلقة بإنتاج الغذاء والاستهلاك وآلية منح الحوافز وضمان سلامة الأغذية وجودتها والحد من فقدها وهدرها وتعزيز إدارة مخاطر الكوارث والأزمات من خلال التدخلات المناسبة مثل الزراعة الذكية مناخياً والحماية الاجتماعية المستجيبة للصدمات والتأمين الزراعي.