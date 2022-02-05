ارتفعت أرباح البنك المركزي الهندي بنسبة 62 % في الربع الثالث مدفوعا بالإقراض القوي في الوقت الذي تخف فيه حدة جائحة كورونا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال البنك في بيان،إن صافي الدخل يبلغ 3ر84 مليار روبيه (1ر1 مليار دولار) في الثلاثة أشهر التي انتهت في كانون الأول/ديسمبر الماضي ، مقارنة بـ96ر51 مليار روبيه قبل عام.

وهذا يتجاوز توقعات 14 محللا في استطلاع أجرته بلومبرج بتحقيق ما متوسطه 59ر82 مليار روبيه.

ويعتبر البنك المركزي الهندي، الذي يستجوذ على خمس سوق الإقراض في البلاد، مقياسا رئيسيا لصحة القطاع المالي في البلاد ولاعبا رئيسيا في الانتعاش الاقتصادي.

ولطالما يعزز البنك دفتره الخاض بقروض التجزئة مستغلا سعر الفائدة المنخفض وتحسن طلب المستهلك.

وتراجعت القروض المعدومة في البنك إلى 5ر4 % في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي من 9ر4 % قبل ثلاثة أشهر، بحسب البيان.