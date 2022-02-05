كان كانون الثاني/يناير 2022 الشهر الأكثر حراً في الأمازون الكولومبية خلال العقد الماضي، ما أدى إلى زيادة حرائق الغابات في هذه المنطقة الواقعة في جنوب شرق كولومبيا، مع تأثير محتمل جدا على جودة الهواء في العاصمة بوغوتا.

وأظهر تقرير أصدرته وزارة البيئة واطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منه، أن شهر كانون الثاني/يناير سجل "أعلى قيمة للنقاط الساخنة في السنوات العشر الماضية" في منطقة الأمازون الكولومبية.

وأضافت الوزارة أن هذه الظاهرة تحدث عندما تشهد البلاد موسم انحباس الأمطار، في وضع عزاه التقرير إلى الأنشطة البشرية التي "يرتبط أهمها بجبهات إزالة الغابات".

وقال ناطق باسم الوزارة لوكالة فرانس برس إن 80% على الأقل من هذه "النقاط الساخنة" تتصل بحرائق غابات.

في نهاية كانون الثاني/يناير، أحصت الوزارة أكثر من 3300 "نقطة ساخنة" في المقاطعات الست التي تشكل منطقة الأمازون الكولومبية، بما في ذلك 1300 في منطقة غوافياري وحدها.

وبحسب شهادات جمعتها وكالة فرانس برس في تشرين الأول/أكتوبر في هذه المنطقة، يستغل فلاحون ومالكو أراض موسم الجفاف الممتد من كانون الثاني/يناير إلى نيسان/أبريل لحرق الأشجار المقطوعة أو زرع نباتات الكوكا في المكان أو ترك الماشية ترعى فيها.

ويطال التهديد خصوصا حديقة شيريبيكيت الوطنية المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وكذلك محمية نوكاك الطبيعية الوطنية، وهي منطقة شاسعة من الأدغال يقطنها سكان أصليون رحّل في كولومبيا.

وأحصت مؤسسة الحفظ والتنمية المستدامة التي تجري إحصاءاتها الخاصة وتسجل بيانات جوية بانتظام للمناطق المعنية، ما لا يقل عن 938 حريقا في الغابات، وهو أعلى رقم لشهر كانون الثاني/يناير منذ 2012.