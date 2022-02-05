تعتزم مدينة كولونيا الألمانية إعادة قطع برونزية أثرية تنتمي إلى مملكة بنين القديمة من محتوى متحف راوتنشتراوخ-يوست مرة أخرى إلى نيجيريا.

وقالت المدينة إن مجلس المدينة قرر التحضير لإعادة القطعة الأثرية بالتنسيق مع وزارة الخارجية الاتحادية ووزارة الدولة للثقافة.

ويحتوي متحف راوتنشتراوخ-يوست، على 96 عملا فنيا من بلاط مملكة بنين القديمة في نيجيريا، والتي سرقها الجيش البريطاني من القصر الملكي لمملكة بنين في عام .1897

وبيعت الأعمال بعد ذلك بالمزاد العلني في أوروبا.

انتهى المطاف بإجمالي 96 منها في متحف كولونيا بمرور الوقت، وتعد هذه رابع أكبر مجموعة فنية من مجموعات البلاط الملكي في مملكة بنين داخل الأراضي الألمانية.

تقوم وزارة الخارجية الألمانية بإعداد اتفاقية إطار سياسي بين نيجيريا وألمانيا لفصل الربيع.

وقالت نانيت شنوب، مديرة متحف راوتنشتراوخ-يوست لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن نقل ملكية القطع الأثرية لا يستبعد عرض بعضالقطع البرونزية في المتاحف الألمانية في المستقبل.

وأضافت شنوب أن "القرار يعود بعد ذلك إلى نيجيريا، وهذا يعني أن علاقات القوة التي أقامها الاستعمار قد انعكست الآن".