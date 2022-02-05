انتخبت وزيرة البيئة التونسية ليلي الشيخاوي لرئاسة الصندوق المتوسطي للبيئة، لمدة 3 سنوات، بعد اختيارها من قبل مجلس إدارة الصندوق، الذي يضم في عضويته كل من "فرنسا وتونس وموناكو والمغرب وألبانيا وإسبانيا".

وذكرت وزارة البيئة التونسية- في بيان، أن الشيخاوي تتولي هذا المنصب خلفا للفرنسي "برنار فوتريي" مستشار القضايا البيئية ومدير إدارة مؤسسة امير موناكو الثاني، المهتمة بحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

وقالت الشيخاوي: "أتمنى أن يتواصل العمل على نفس الوتيرة ومستوى الإقناع، بما ساهم في نجاح مهمة الصندوق المتوسطي للبيئة النبيلة في حماية البحر الأبيض المتوسط".

ويعد الصندوق منصة تعاون متوسطية تضم 15 عضوا من 6 بلدان متوسطية، علاوة على برامج إقليمية من المجتمع المدني، ويحظى الصندوق بدعم مالي من حكومة موناكو ومؤسسة أمير موناكو الثاني والصندوق العالمي للبيئة والصندوق الفرنسي للبيئة العالمية والوكالة الفرنسية للتنمية.

وكان مجلس إدارة الصندوق المتوسطي للبيئة وافق في 3 أبريل الماضي عام 2020 على تمويل بقيمة 8ر1 مليون يورو لصالح الأماكن البحرية المحمية بكل من تونس وألبانيا خلال الخمس سنوات القادمة.