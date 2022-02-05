أعلنت شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة "أمازون" رفع رسوم الاشتراك في خدمة العضوية المميزة "أمازون برايم" في الولايات المتحدة، مبررة اتخاذ هذه الخطوة بارتفاع التكاليف ولاسيما الأجور والنقل.

كما أشارت الشركة في هذا الصدد إلى القيود المتعلقة بسلاسل التوريد بسبب تفشي المتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

ونوهت أمازون إلى أن الزيادات المقترحة في الرسوم تعكس أيضا التوسع المستمر في مزايا الأعضاء الرئيسيين.

وبينما أعلنت عن تحقيق نتائج قوية خلال الربع الرابع من العام الماضي، قالت الشركة إنه سوف يتم زيادة الرسوم الشهرية لخدمة الاشتراك في "أمازون برايم" إلى 99ر14 دولار من 99ر12 دولارا حاليا، ورسوم العضوية السنوية إلى 139 دولارا من 119 دولارا.

وأوضحت الشركة أن السعر الجديد لخدمة "أمازون برايم" سيطبق على الأعضاء الجدد اعتبارا من 18 شباط/فبراير.

ونوهت الشركة إلى أن السعر الجديد لخدمة "أمازون برايم" سيطبق على الأعضاء الحاليين بعد 25 آذار/مارس، وبالتحديد في موعد التجديد القادم.

وهذه أول مرة منذ عام 2018 ترفع فيها أمازون سعر الاشتراك في خدمة "أمازون برايم"، التي أطلقتها عام .2005

وفي الولايات المتحدة ،كانت رسوم الاشتراك في خدمة "أمازون برايم" مع بدايتها تبلغ 79 دولار، ثم زادت بعد ذلك لتصل إلى 99 دولار و119 دولار.

وخلال الربع الأخير من العام 2021، حققت خدمات الاشتراك في أمازون، بما في ذلك خدمة "أمازون برايم"، إيرادات بلغت 12ر8 مليار دولار، بزيادة قدرها 15?? عن العام الماضي.