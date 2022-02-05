ذكر مسؤولون في النمسا، أن انهيارين جليديين منفصلين أوديا بحياة ستة من محبي رياضة الجليد في شمال النمسا، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات عن يوم سابق بمعدل ضحية جديدة.

ولقي أربعة أشخاص من السويد ومرشدهم المحلي حتفهم أمس الجمعة في إقليم تيرول في منطقة شبيس على الحدود مع سويسرا.

وكان السويديون خارج مسار التزلج مع مرشدهم الجبلي عندما وقع انهيار جليدي بعرض 400 متر فوقهم. وطمر الجليد فردا واحدا من المجموعة جزئيا وتمكن من الاتصال بصديق في بلده باستخدام هاتفه الجوال.

وأبلغ الرجل في السويد شخصا كان مسافرا أيضا مع المجموعة، ولكنه لم ينضم لهذه الجولة في ذلك اليوم، وتم إخطار خدمات الإنقاذ. ونجا الشخص42/عاما/ الذي كان مطمورا بشكل جزئي.

وأعلنت السلطات اليوم السبت أن شخصا آخر توفى جراء انهيار جليدي على جبل كنودلكوبف في إقليم فورارلبرج أمس الجمعة. وطُمر خلال التحرك مع مجموعة خارج المنحدرات المجهزة.

ورغم أن البقية حاولوا سريعا إخراجه من تحت الجليد وبدء إجراءات الإنعاش، توفى الرجل. ولم تقل الشرطة في البداية من أي بلد هو .

وبحسب الجهاز النمساوي للتحذير من الانهيارات الجليدية، هناك خطر كبير في كثير من مناطق الجبال، المصنفة ضمن المستوى الثالث على مقياس الخطر المؤلف من خمسة مستويات.

وأفاد جهاز التحذير بأنه نظرا للثلوج الجديدة، جرى الإبلاغ عن عشرات من الانهيارات الجليدية في تيرول وحدها بين يومي الخميس والجمعة.