عزز أرباب العمل الأمريكيون فورة توظيف الشهر الماضي على الرغم من الزيادة القياسية في إصابات كوفيد19- وإغلاق أعمال مرتبطة بها، مع زيادة في الأجور ما يضيف المزيد من الضغوط على مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي "البنك المركزي" لرفع أسعار الفائدة.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء ، أظهر تقرير لوزارة العمل الأمريكية أن جداول الأجور للقطاعات غير الزراعية زادت بواقع 467 ألف وظيفة في كانون الثاني/ يناير، مقابل توفير 510 آلاف وظيفة في قراءة معدلة لشهر كانون الأول/ ديسمبر.

وارتفع معدل البطالة إلى 4%، وقفز متوسط الدخل في الساعة.

وكان متوسط التوقعات في استطلاع رأي أجرته بلومبرج لخبراء اقتصاديين، يشير إلى تحقيق زيادة في الوظائف بواقع 125 ألف وظيفة، على الرغم من أن التوقعات تراوحت على نطاق واسع .

وتسببت مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك متحور أوميكرون، وتعديل موسمي، في جعل ترجمة بيانات كانون الثاني/ يناير أمرا صعبا.

وتعزز هذه البيانات بشكل أكبر، وصف رئيس مجلس الاحتياط جيروم باول، سوق العمل بأنه "قوي" ويثبت صحة نية البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة في آذار/ مارس لمحاربة التضخم المرتفع عند أعلى مستوياته في نحو 40 عاما.