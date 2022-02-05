عبدالعزيز الفضلي

ينتظر ما يقارب نصف مليون طالب وطالبة إعلان القرار الخاص بنظام وموعد انطلاقة الفصل الدراسي الثاني والذي مقرر له حسب التقويم الدراسي لوزارة التربية يوم الاحد المقبل 13 فبراير الجاري .

وفي هذا السياق كشفت مصادر تربوية مطلعة ل "الأنباء"، ان جميع الاطراف المعنية وهي وزارة التربية ووزارة الصحة ولجنة الطوارئ ستجتمع وترفع التقرير النهائي لمجلس الوزراء الاسبوع الجاري للاعلان عن آلية وموعد بدء الفصل الدراسي الثاني، مشيرة الى ان جميع الخيارات المفتوحة وسيتم اختيار الانسب لأبنائنا الطلبة واهل الميدان .

واضافت المصادر ان اعلان جمعية المعلمين الكويتية وطلبها بتمديد العطلة لنهاية فبراير الجاري سيؤخذ بعين الاعتبار وسيتم دراسته، لافتةً الى ان اتخاذ القرار سيكون خلال اليومين المقبلين .