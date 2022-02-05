في ما يأتي سجل الفائزين بلقب كأس الأمم الإفريقية في كرة القدم منذ انطلاقها، والتي تختتم نسختها الـ33 في الكاميرون غدا في المباراة النهائية بين مصر والكاميرون.
- 1957 مصر
- 1959 مصر
- 1962 إثيوبيا
- 1963 غانا
- 1965 غانا
- 1968 زائير - جمهورية الكونغو الديموقراطية حاليا
- 1970 السودان
- 1972 الكونغو برازافيل
- 1974 زائير
- 1976 المغرب
- 1978 غانا
- 1980 نيجيريا
- 1982 غانا
- 1984الكاميرون
- 1986 مصر
- 1988 الكاميرون
- 1990 الجزائر
- 1992 ساحل العاج
- 1994 نيجيريا
- 1996 جنوب إفريقيا
- 1998 مصر
- 2000 الكاميرون
- 2002 الكاميرون
- 2004 تونس
- 2006 مصر
- 2008 مصر
- 2010 مصر
- 2012 زامبيا
- 2013 نيجيريا
- 2015 ساحل العاج
- 2017 الكاميرون
- 2019 الجزائر