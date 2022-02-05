في ما يأتي سجل الفائزين بلقب كأس الأمم الإفريقية في كرة القدم منذ انطلاقها، والتي تختتم نسختها الـ33 في الكاميرون غدا في المباراة النهائية بين مصر والكاميرون.

- 1957 مصر

- 1959 مصر

- 1962 إثيوبيا

- 1963 غانا

- 1965 غانا

- 1968 زائير - جمهورية الكونغو الديموقراطية حاليا

- 1970 السودان

- 1972 الكونغو برازافيل

- 1974 زائير

- 1976 المغرب

- 1978 غانا

- 1980 نيجيريا

- 1982 غانا

- 1984الكاميرون

- 1986 مصر

- 1988 الكاميرون

- 1990 الجزائر

- 1992 ساحل العاج

- 1994 نيجيريا

- 1996 جنوب إفريقيا

- 1998 مصر

- 2000 الكاميرون

- 2002 الكاميرون

- 2004 تونس

- 2006 مصر

- 2008 مصر

- 2010 مصر

- 2012 زامبيا

- 2013 نيجيريا

- 2015 ساحل العاج

- 2017 الكاميرون

- 2019 الجزائر