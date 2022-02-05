سجلت مبيعات السيارات في بريطانيا خلال كانون الثاني/يناير الماضي أكبر زيادة لها خلال سبعة أشهر بفضل زيادة الطلب على السيارات الكهربائية.

وكشفت بيانات رابطة مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا أن تسجيلات السيارات الجديدة ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 25 بالمئة. وبلغت نسبة السيارات الكهربائية عشرين بالمئة من إجمالي المبيعات.

كانت الرابطة قد توقعت في وقت سابق تعافي مبيعات السيارات خلال العام الجاري، مع انحسار مشكلة نقص أشباه الموصلات التي تدخل في صناعة السيارات وزيادة الطلب على السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية، حسبما افادت وكالة بلومبرج للأنباء.

يذكر أن مبيعات السيارات في بريطانيا ارتفعت بنسبة 5ر1 بالمئة فقط في عام 2021 لتصل إلى 65ر1 مليون سيارة، بسبب استمرار مشاكل سلاسل الامداد وتأثيرها على الصناعة.