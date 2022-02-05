أفادت دراسات حديثة أن مزيجا من الأجسام المضادة كانت قد أوصت به منظمة الصحة العالمية غير فعال في مواجهة متحور أوميكرون لفيروس كورونا.

ويتعلق الكشف بخليط من الأجسام المضادة لكل من عقاري "كاسيريفيماب" و"إيمديفيماب".

وقالت خبيرة الوسائل العلاجية لمرض كوفيد19- بمنظمة الصحة العالمية، جانيت دياز، إنه "يبدو أن خليط الأجسام المضادة يظهر عدم فعالية ضد أوميكرون".

وذكرت أنه سيتم تعديل إرشادات منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق باستخدام هذا الخليط خلال شباط/ فبراير الجاري.

كانت منظمة الصحة قد أوصت في الأصل باستخدام هذين العقارين لفئتين من المرضى. وتتعلق احدى الفئتين بأولئك الذين أصيبوا بالمرض لكن من دون حالة مرضية خطيرة بعد، مع مخاطر بحاجتهم للتوجه للمستشفى، مثل كبار السن، وأولئك الذين تعرضوا لحالات مرضية سابقة وأولئك الذين لم يحصلوا على لقاحات.

كما تمت التوصية باستخدام هذا الخليط للمرضى الذين تكون إصابتهم خطيرة بمرض كوفيد19- ولم تطور أجهزة مناعتهم أجساما مضادة لفيروس كورونا.