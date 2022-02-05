

أعلن مدير عام الهيئة العامة للشباب د. مشعل الشاهين الربيّع عن موافقة بلدية الكويت على مقترح الهيئة بإجراء بعض التعديلات على لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية لتمكين المعماريين والمهندسين الكويتيين حديثي التخرج من العمل في مشاريع الدولة العمرانية.



وقال في تصريح صحفي أن المقترح الآن على طاولة المجلس البلدي لإعطائه الصيغة التنفيذية ليُمكّن المكاتب الهندسية والدور الاستشارية والشركات المهنية العاملة في قطاع المباني والإنشاءات من توظيف العشرات من المعماريين والمهندسين الكويتيين حديثي التخرج، بعد أن عانى المعماريون لسنوات طويلة من عدم قدرتهم على العمل في مشاريع التخطيط العمراني للدولة.



وأضاف الربيّع أن التخصصات المعمارية والهندسية هي أحد المسارات المهنية التي تسعى هيئة الشباب من خلال مشروع "صناع العمل" إلى تأهيل وتدريب حديثي التخرج منها وايجاد فرص وظيفية لهم في المكاتب الهندسية والدور الاستشارية والشركات المهنية التي تشرف على مشاريع الدولة العمرانية والمدن السكنية ومنها مشروع "المطلاع السكني"، مؤكدا على أن تمكين الشباب من العمل في هذه المشاريع هو أولوية وطنية.



وأضاف الربيّع أن جهود الهيئة لتوظيف الشباب ما هي إلا ترجمة للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما، وقرارات مجلس الوزراء الموقر لرعاية وتنمية الجيل الواعد من شبابنا واحتضان طاقاته وتسخيرها لخدمة الكويت.



وتقدم بالشكر والامتنان إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الشباب م. علي الموسى ووزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس على دعمهما الكامل لجهود الهيئة في دعم وتمكين الشباب. كما تقدم بالشكر إلى مدير عام بلدية الكويت على حرصه في تذليل المعوقات التي تواجه الهيئة لتنفيذ برامجها ومشاريعها لحدمة الشباب. كما أثنى على تعاون اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية مع الهيئة لتوظيف الشباب الكويتي يُذكر أن مشروع "صناع العمل" مدرج ضمن الخطة الإنمائية للدولة وبرنامج العمل الحكومي.