قال تقرير «الشال»، إن أداء بورصة الكويت في يناير الماضي كان أكثر نشاطا مقارنة بأداء ديسمبر 2021، حيث ارتفع معدل السيولة اليومي مع أداء إيجابي لمؤشرات الأسعار، وارتفع مؤشر السوق الأول 4.9% والسوق الرئيسي 2.8%، وارتفع أيضا مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين بنحو 4.4%، وكذلك ارتفع مؤشر السوق (الرئيسي 50) بنحو 3.7%.



وحققت سيولة البورصة المطلقة في يناير مستوى أعلى مقارنة بسيولة شهر ديسمبر، حين بلغت السيولة نحو 1.29 مليار دينار، مرتفعة من مستوى 1.171 مليار دينار لسيولة شهر ديسمبر، أي بنسبة ارتفاع بلغت 10.1%.



وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر يناير نحو 61.4 مليون دينار، أي بارتفاع بنحو 15.4% عن معدل تلك القيمة لشهر ديسمبر البالغ 53.2 مليون دينار، وارتفع المعدل ذاته بنحو 10.5% إذا ما قورن بمستوى عام 2021 كاملا البالغ نحو 55.6 مليون دينار.



وما زالت توجهات السيولة في يناير تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 1.5% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.2% فقط من تلك السيولة، و11 شركة من دون أي تداول، أما الشركات الصغيرة السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 3.1% من قيمة الشركات المدرجة على نحو 24% من سيولة البورصة.



وذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير ما زال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة.