طارق عرابي



علمت «الأنباء» عبر مصادرها المطلعة أن صرف التموين المجاني للصفوف الأمامية سيبدأ في 6 مارس المقبل، وأن الصرف للمستفيدين من المقيمين سيكون في عدد من قاعات الأفراح التي حددتها وزارة التجارة والصناعة وستعلن عنها لاحقا.

وقالت المصادر «حددت وزارة التجارة والصناعة يوم 6 مارس المقبل موعدا للبدء بصرف التموين المجاني للصفوف الأمامية»، مبينة أن تحديد ذلك الموعد سيكون بعد انتهاء عطلات العيد الوطني وعيد التحرير والإسراء والمعراج، والتي ستبدأ في 25 فبراير وتنتهي يوم الخميس 3 مارس.



وأضافت أن الوزارة انتهت من تحديد أماكن الصرف للمستفيدين من المقيمين، حيث حددتها في عدد من قاعات الأفراح بأكثر من منطقة وذلك كون المقيمين غير مسجلين في البطاقة التموينية ولن يتم الصرف لهم من خلال أفرع التموين المنتشرة في البلاد.



وفي السياق ذاته، قال مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، ان الوزارة لم تنته بعد من حصر الأعداد الإجمالية للمستفيدين من هذه المنحة، خاصة أنها تشمل العاملين في وزارتي الصحة والداخلية من المقيمين مع عائلاتهم، حيث يجري حاليا العمل على حصر أعداد العاملين مع أقربائهم من الدرجة الأولى.