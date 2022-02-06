أعلنت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو أمس، أن المملكة حددت سعر بيع الخام العربي الخفيف الرسمي لشهر مارس إلى الولايات المتحدة عند 2.45 دولار للبرميل فوق مؤشر أسكي. وحددت السعودية أكبر مصدري النفط بالعالم أيضا سعر بيع الخام العربي الخفيف الرسمي لشهر مارس إلى شمال غرب أوروبا بأقل من 0.10 دولار للبرميل لتسوية برنت.



ورفعت شركة أرامكو السعودية أسعار كل أنواع خاماتها النفطية التي تبيعها لآسيا في مارس مقابل فبراير تماشيا مع توقعات السوق. وأظهرت وثيقة التسعير أن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم رفعت سعر بيع خامها العربي الخفيف للعملاء الآسيويين لشهر مارس 60 سنتا للبرميل مقارنة بشهر فبراير بزيادة قدرها 2.80 دولار للبرميل عن متوسط سعر خامي عمان ودبي.