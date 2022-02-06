كجزء من برامجه الترويجية لهذا العام والخاصة بمكافأة عملائه بمناسبة حلول الأعياد الوطنية، أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن إطلاق حملة جديدة لحاملي البطاقات الائتمانية، والتي تتضمن عروضا خاصة تأهل حاملي بطاقات KIB الائتمانية المتميزة خلال شهر فبراير للدخول في سحب الأعياد الوطنية من KIB، والفوز بجوائز نقدية تصل إلى 5000 دينار، وذلك عند استخدامهم بطاقات KIB الائتمانية من الفترة بين يوم 1 لغاية يوم 28 فبراير من العام الحالي، كما تشتمل الحملة على مكافآت الاسترداد النقدي (الكاش باك) لغاية 5%، وذلك مقابل كل دينار يتم إنفاقه في الكويت أو خارجها باستخدام بطاقات KIB الائتمانية المتميزة.



وبالنسبة لسحب الأعياد الوطنية فقد تم تصميم هذا العرض خصيصا لحاملي كل من بطاقات الائتمان: فيزا الذهبية، وبلاتينوم، وسيجنتشر، وإنفينيت، وكذلك ماستركارد وورلد، حيث سيكون العميل مخولا تلقائيا للدخول في السحب بتاريخ 6 مارس 2022 عند إنفاقه مبلغ 500 دينار كحد أدنى خلال فترة الحملة، علما بأن السحب معدل 25 فائزا لهذه الحملة الجديدة، وأن العرض شامل العمليات الشرائية والعمليات الإلكترونية التي تمت محليا أو دوليا.



وفي هذا السياق، صرح المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في KIB عثمان توفيقي، قائلا: تحت شعارنا المؤسسي والمجتمعي «بنك للحياة»، نحن نحرص كل عام خلال هذه المناسبة الوطنية السعيدة على الاحتفال مع مجتمعنا بإطلاق أقوى الحملات والعروض المختلفة والمبتكرة التي تهدف إلى مكافأة عملائنا من جميع الشرائح بمجموعة من الجوائز التي تنال رضاهم وتلاقي تطلعاتهم.