قدمت solutions by stc، ذراع شركة الاتصالات الكويتية stc المتخصصة في توفير خدمات الشركات، أحدث أداة تعاون لها «اتصالات الأعمال»، وهي خدمة اتصالات جديدة مصممة لمساعدة العملاء من الشركات في تمكين فرق عملهم من البقاء على اتصال من أي موقع.

وتعد خدمة اتصالات الأعمال، التي يتم تقديمها بالتعاون مع Telo Systems، هي خدمات الضغط والتحدث (PTT) عبر شبكة LTE التي توفر اتصالا جماعيا مادام المستخدم متصلا بالإنترنت.



وكشفت solutions by stc في بيان لها عن أن الخدمة ستوفر للشركات نطاقا غير محدود للبيانات، مما يزيد من إنتاجية العمل عبر قناة اتصال سلسة وفعالة من حيث التكلفة.

وعند اعتماد الحل، ستتمكن الشركات من إنشاء مجموعات لإدارة الاتصالات الداخلية من خلال برنامج متخصص. كما تشتمل الخدمات الإضافية على نظام تحديد المواقع العالمي GPS وإمكانية تتبع المسار وأمن العمال وإشعار الطوارئ ومركز القيادة لإدارة جميع قنوات الاتصال.



وتتوافق خدمة الضغط والتحدث PTT مع عدد من الأجهزة المختارة التي تقدمها solutions by stc، والتي تتراوح بين النماذج الأساسية والنماذج المتقدمة بما يتناسب مع متطلبات كل عميل.

وبالنظر إلى الطلب على أدوات التعاون الفعال، يمكن بسهولة تنفيذ اتصالات الأعمال على أي نموذج أعمال يحتاج إلى حل آمن وفعال من حيث التكلفة للحفاظ على قنوات اتصال موثوقة بين العاملين.



وقالت: سيحصل العملاء الذين يقومون بدمج التكنولوجيا في نماذج أعمالهم باستخدام خدمات solutions by stc، أيضا على إمكانية الوصول إلى خدمات الدعم على مدار الساعة لضمان عمل جميع الوظائف بكفاءة وبما يتماشى مع متطلبات العميل.