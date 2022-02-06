ذكر تقرير «الوطني» أن إصدارات السندات الدولية والمحلية في دول الخليج تراجعت خلال الربع الرابع من 2021 لنحو 20 مليار دولار مقابل 29 مليار دولار في الربع الثالث من العام، حيث يعتبر تباطؤ وتيرة إصدار السندات في الربع الرابع من الأمور الموسمية وقد يعزى لوصول الحكومات للمستويات المستهدفة لهذا العام.



وجاءت الجهات السيادية في الصدارة من حيث حجم الإصدارات، والتي جاء أكثر من نصفها من السعودية (11 مليار دولار) تليها الإمارات (5.2 مليارات دولار). وشملت أبرزها إصدار أول سندات اتحادية إماراتية، إذ جمعت 4 مليارات دولار على ثلاث شرائح، وتجاوزت طلبات الاكتتاب أكثر من 22.5 مليار دولار.



وأصدرت السعودية سندات بقيمة 8.8 مليارات دولار كجزء من عملية شراء مبكر لصكوك تستحق السداد في عام 2022. وبصفة عامة، كان 2021 عاما قياسيا بالنسبة للإصدارات الإقليمية، إذ بلغت قيمتها نحو 105 مليارات دولار، مما رفع إجمالي أدوات الدين مستحقة السداد إلى أعلى مستوياته على الإطلاق بوصوله إلى 614 مليار دولار أميركي في ظل استفادة الجهات المصدرة للانخفاض القياسي الذي شهدته تكاليف الاقتراض.



وقد تظل الإصدارات الخليجية قوية نسبيا في عام 2022 بسبب استمرار الاحتياجات التمويلية، إلا أنه من المرجح أن تتراجع في ظل ارتفاع أسعار النفط وانخفاض مستويات العجز. كما أن تسريع الاحتياطي الفيدرالي تطبيع السياسة النقدية لمستويات ما قبل الأزمة قد يدفع عائدات السندات الخليجية إلى الارتفاع على المدى المتوسط، مما يزيد من تكاليف الاقتراض ويؤدي إلى تباطؤ وتيرة إصدار السندات.