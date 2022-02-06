قالت مؤسسة شركة ايكوسيستم للاستشارات الادارية ومستشارة في التنويع الاقتصادي والابتكار د.هنادي المباركي، أن برامج حاضنات الاعمال تعتبر من المحركات القوية للقرن الحادي والعشرين وأحد الأدوات الاستراتيجية المميزة نحو النمو الابتكاري والاجتماعي والاقتصادي.



وأوضحت المباركي في دراسة صادرة عن شركة «إيكوسيستم للاستشارات الإدارية» أن الحاضنات أثبتت أنها أداة فعالة لمعالجة البطالة والتنويع الاقتصادي ودعم الاقتصادات المتنوعة كذلك تمتلك القدرة على خلق وتطوير المواهب الريادية وتعزيز بيئة ريادة الأعمال والابتكار ونقل التكنولوجيا، وتسويق التكنولوجيات الجديدة وخلق فرص العمل.



وأشارت إلى أن حاضنات الأعمال التجارية أصبحت مهمة عالميا للنمو الاقتصادي الذكي، لاسيما فيما يتعلق بإنشاء الأعمال التجارية الصغيرة وفرص العمل، حيث يأتي الاهتمام باحتضان الأعمال من مجموعة متنوعة من المصادر التي تشمل الحكومات المحلية والإقليمية والعالمية والمؤسسات الاكاديمية والغرف التجارية والشركات الخاصة ومطوري العقارات.



وبينت الدراسات أن نتائج احتضان الأعمال التجارية الدول المتقدمة والنامية تؤدي الي النمو الاقتصادي مثل زيادة عدد رواد الأعمال، وزيادة عددالشركات التي تم إنشاؤها في السوق، انشاء الوظائف الجديدة، وزيادة عدد الشركات داخل الحاضنة.



ويعتبر استدامة تخرج الشركات المحتضنة في السوق يعتمد على وضوح أهداف برامج الحاضنات، واختيار موقع الحاضنات، واستدامة الحصول على الخدمات المميزة، زيادة خلق فرص العمل وارتفاع استراتيجيات النمو الاقتصادي، وأردفت المباركي أن برامج حاضنات الأعمال تؤدي الى النمو الذكي المستدام من خلال توافر 4 عوامل، هي:



1- أن تكون أهداف الحاضنات الواضحة وهي زيادة معدل شركات التخرج من برامج الحضانة.



2- ارتفاع معدل استدامة وبقاء الشركات في السوق اكثر من 90%.



3- ارتفاع معدل خلق فرص العمل يؤدي إلى النمو الاقتصادي والاجتماعي.



4- زيادة نقل التكنولوجيا ومعدل براءات الاختراع والبحث والتطوير.



وختمت د.المباركي ان هناك ستة تأثيرات ايجابية لبرامج حاضنات الأعمال عالميا، ومن أبرزها أن الحاضنات تقدم الدعم النفسي لرواد الأعمال، الذين هم أكثر عرضة للاستمرار نتيجة لذلك، هو الدعم الذي يؤدي إلى أن تكون الحاضنة مكانا فريدا للنمو الاقتصادي لخلق فرص العمل، وتنوع الخسائر الاقتصادية المحلية.



كما يتقاسم المستأجرون تكاليف التشغيل الأساسية المشتركة في حاضنة الأعمال مجموعة واسعة من التكاليف العامة، بما في ذلك الخدمات المباشرة وغير المباشرة، ويمكن لمديري الحاضنة وموظفيها تقديم الاستشارات والمساعدة الإدارية والقانونية والمالية.



ولفتت المباركي إلى أن الحاضنات هي موقع رواد الأعمال الناجحين المادية لتتراجع عن ميزة الخدمات الملموسة وغير الملموسة، وهو في الغالب عن التواصل مع الأشخاص الأذكياء ذوي المهارات العالية الكبيرة، وتمويل شركات التكنولوجيا الشابة لتكون قائمة بذاتها في السوق.