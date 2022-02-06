أعلنت محكمة التحكيم الرياضي الدولية «كاس» رفع الإيقاف الذي فرض على الرئيس الأسبق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عيسى حياتو.



كان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قد عاقب حياتو في أغسطس بالإيقاف لمدة عام عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم، بتهمة مسؤوليته عن انتهاك القواعد المتعلقة بترويج الحقوق الإعلامية والتسويقية للمسابقات التي نظمها «كاف» بين عامي 2014 و2017.



كانت الغرفة القضائية بلجنة القيم المستقلة بـ «فيفا» قد غرمت أيضا حياتو 30 ألف فرنك سويسري (33 ألف و170 دولار). وذكرت محكمة كاس أنها أيدت الاستئناف المقدم من حياتو، مضيفة أن «القرار المطعون عليه ألغي ولن يتم فرض أي عقوبة على عيسى حياتو».



ورأت لجنة محكمة «كاس» التي أحيلت إليها القضية أنه لم تكن هناك أدلة كافية على انتهاك قواعد القيم لدى «فيفا»، وبالتالي لا يستوجب الأمر فرض عقوبات من قبل «فيفا» على حياتو.