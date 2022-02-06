في مشاركته الثالثة مع منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، يتطلع نجم فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، لتحقيق اللقب الأهم في مسيرته الرياضية.



ويحمل صلاح آمال الجماهير المصرية في التتويج باللقب القاري للمرة الثامنة في تاريخ منتخب الفراعنة والأولى منذ 12 عاما، عندما يخوض المباراة النهائية ضد منتخب السنغال اليوم في النسخة الحالية للمسابقة القارية، التي تستضيفها الكاميرون.



وبعدما اكتفى بالمركز الثاني خلال ظهوره الأول مع منتخب مصر في أمم أفريقيا عام 2017، والتي أعقبها الخروج المبكر والصادم من دور الـ 16 للنسخة الماضية للبطولة التي جرت في مصر عام 2019 في مشاركته الثانية بالمسابقة، يطمح صلاح لملامسة الكأس الغالية الليلة، ليدون اسمه في سجلات قادة المنتخب المصري التي توجت بالبطولة.



ولعب صلاح دورا بارزا في تأهل منتخب مصر للمباراة النهائية للبطولة هذا العام، بعدما ساهم في 3 أهداف من إجمالي 4 سجلها الفريق في مشواره بالمسابقة حتى الآن، بتسجيله هدفين وصناعته هدفا آخر، فضلا عن إحرازه ركلة الترجيح الحاسمة ضد ساحل العاج في دور الـ 16 للبطولة.



وبعدما قاد منتخب مصر للتأهل لكأس العالم في نسختها الماضية التي جرت بروسيا عام 2018، ليعيد الفراعنة للظهور في هذا العرس العالمي بعد غياب دام 28 عاما، يتطلع محمد صلاح الآن لتحقيق إنجاز آخر من خلال الفوز بكأس الأمم في الكاميرون.



ورغم تتويجه بالعديد من الألقاب مع فريقه ليفربول، والتي كان من بينها دوري أبطال أوروبا عام 2019، والدوري الإنجليزي موسم 2019/2020، وحصوله على عدة جوائز فردية من بينها هداف الدوري الإنجليزي مرتين، وأفضل لاعب في إنجلترا موسم 2017 /2018، لكن صلاح يشدد دائما على أن كأس الأمم الأفريقية هي الهدف الأسمى بالنسبة له في مشواره مع الساحرة المستديرة.



ويرى صلاح، الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، المقدمة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عامي 2017 و2018، أن ما ينقصه هو الحصول على لقب مع منتخب بلاده لتعزيز آماله في الفوز بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم هذا العام، المقدمة من مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية، بعدما حصل على المركز السابع بالقائمة في العام الماضي، في مفاجأة صادمة لمحبيه. ومن المؤكد أن صلاح سيحاول بشتى السبل تعويض خسارته نهائي البطولة عام 2017 بالغابون أمام منتخب الكاميرون، وقطع الطريق على منتخب السنغال للفوز بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه.