عندما يلتقي المنتخبان المصري والسنغالي مساء اليوم في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الـ 33 المقامة على الستاد «الأولمبي» بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، سيكون كل من المنتخبين على موعد مع كتابة التاريخ من خلال تحقيق الخطوة الأخيرة في الصراع على اللقب القاري.



ويتطلع كل من المنتخبين إلى كتابة التاريخ عبر هذه المواجهة في الأراضي الكاميرونية، حيث يحلم المصريون بتعزيز رقمهم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب والفوز بالبطولة للمرة الثامنة في التاريخ، فيما يأمل السنغاليون الفوز باللقب القاري للمرة الأولى بعدما عاندهم الحظ مرتين سابقتين وصل فيها الفريق للنهائي.



ويدخل المنتخب المصري بقيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش المباراة الختامية «منهكا» بعد خوضه ثلاث مباريات نهائية قبل الأوان في الأدوار الإقصائية، وكلها امتدت إلى شوطين إضافيين.



وأثبتت كتيبة كيروش إصرارها على الفوز وتجاوز الكبار، رغم الإرهاق والغيابات الكثيرة بسبب الإصابات، على غرار أحمد حجازي والحارس محمد الشناوي وأكرم توفيق، يضاف إليهم الموقوف عمر كمال وكيروش نفسه بعد طرده في المباراة السابقة.



غير أن البرتغالي الذي سيدير اللقاء عبر التواصل مع مساعده ضياء السيد والمدير وائل جمعة، يمتلك أسماء مميزة وبدلاء أكفاء، لاسيما الحارس أبو جبل الذي كان بطلا في الأدوار الإقصائية، بالإضافة إلى قدرات صلاح الهجومية، إذ إن سرعته قد تسبب المتاعب للدفاع السنغالي القوي، مع مهارات لاعب شتوتغارت الألماني عمر مرموش ومهاجم غلطة سراي التركي مصطفى محمد، إلا أن الهجوم المصري لم يكن مثاليا، إذ سجل أربعة أهداف فقط في البطولة.



ويقود خط وسط «الفراعنة» لاعب أرسنال الإنجليزي محمد النني إلى جانب عمرو السولية وحمدي فتحي.



طموح سنغالي



من جهتهم، يأمل «أسود التيرانغا» أن تكون «الثالثة ثابتة»، وبالتالي معانقة اللقب الأول في تاريخهم مع جيل مميز يقوده المدرب أليو سيسيه.



ولا تشوب تشكيلة السنغال أي شائبة خصوصا من الناحية الجماعية، حيث يمتلك سيسيه نجوما من الصف الأول في أبرز الأندية الأوروبية، وتجربة غنية في أبرز البطولات لاسيما دوري أبطال أوروبا.



ففي خط الهجوم لديه إلى جانب مانيه، لاعب واتفورد الإنجليزي إسماعيلا سار، ولاعب ألانياسبور التركي فامارا دييديو، ويعد هذا الخط من بين الأفضل في البطولة بتسجيله 9 أهداف رغم الغيابات الكثيرة عن الفريق في الدور الأول بسبب إصابات كورونا.



وتكمن قوة السنغالي في خط وسطه بوجود لاعب باريس سان جرمان إدريسا غايي الذي يعد مفتاح اللعب الأساسي في الفريق، ويجاوره لاعب ليستر سيتي الإنجليزي نامباليس مندي.