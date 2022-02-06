أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، عن تعيين الجنوب أفريقي فيكتور غوميز حكما لمباراة مصر والسنغال، في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر اليوم.



وأدار غوميز 302 مباراة في مسيرته بمختلف البطولات، حتى الآن، منح خلالها 975 إنذارا، و32 إنذارا ثانيا وطردا، و47 طردا مباشرا، بينما احتسب 106 ركلات جزاء.



وتعد صافرة غوميز فأل خير للفراعنة، في مسعاهم للتتويج باللقب الأفريقي الثامن، حيث سبق وأدار 4 مباريات لمنتخب مصر، انتهت كلها بفوز الأخير.



وأدار غوميز في النسخة الحالية لكأس أفريقيا 3 مباريات، كلها انتهت بنتيجة (3-1)، الأولى بين نيجيريا والسودان، والثانية جمعت الجزائر وساحل العاج، وذلك ضمن مرحلة المجموعات، كما أدار مباراة السنغال وغينيا الاستوائية في ربع النهائي.