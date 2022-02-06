يتطلع كل من المدربين البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم وأليو سيسيه المدير الفني للمنتخب السنغالي، إلى الانضمام للسجل الذهبي للمدربين الفائزين بلقب كأس الأمم الأفريقية على مدار تاريخ البطولة الذي يمتد عبر أكثر من 6 عقود كاملة. وقاد كيروش والمدرب المحلي سيسيه المنتخبين المصري والسنغالي للمباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية الثالثة والثلاثين (الكاميرون 2021) بعد مسيرة رائعة في النسخة الحالية ليكون كل منهما على بعد خطوة واحدة من الانضمام إلى سجل المدربين الفائزين بلقب البطولة.



وسيصبح المدير الفني الفائز باللقب اليوم هو المدرب رقم 28 الذي يحرز لقب البطولة على مدار 33 نسخة، حيث سبق لكل من المصري حسن شحاتة والغاني تشالز جيامفي أن قادا منتخبي بلادهما للفوز باللقب 3 مرات مع تفوق شحاتة في كونها 3 نسخ متتالية في أعوام 2006 و2008 و2010.



كما أحرز الفرنسي هيرفي رينار اللقب مع منتخبي زامبيا في 2012 وساحل العاج في 2015 ليكون الوحيد الذي توج باللقب مع منتخبين مختلفين، كما أنه المدرب الأجنبي الوحيد الذي توج باللقب مرتين. وخلال 16 نسخة سابقة كان الفوز باللقب فيها للمدربين الأجانب، فرضت المدرسة الفرنسية في التدريب نفسها في صدارة قائمة المدارس الأجنبية (من خارج القارة الأفريقية) التي حصدت اللقب حيث كان اللقب من نصيب مدربين فرنسيين في 5 نسخ مقابل 3 ألقاب للمدرسة اليوغوسلافية ولقبين للمدرسة المجرية ولقب واحد لكل من مدارس التدريب الهولندية والألمانية والرومانية والبرازيلية والإنجليزية والبلجيكية.



وإذا توج المنتخب المصري باللقب اليوم سيصبح كيروش أول مدرب برتغالي يحرز اللقب الأفريقي لتنضم المدرسة البرتغالية إلى السجل الذهبي للبطولة.



في المقابل، جاءت الألقاب الـ 16 الأخرى التي فاز بها مدربون من القارة الأفريقية عبر 12 مدربا من 8 جنسيات.



وتتصدر مدرسة التدريب المصرية هذه القائمة برصيد 5 ألقاب مقابل 4 ألقاب لمدربين من غانا ولقبين لمدربين من الجزائر ولقب واحد فقط لكل من مدربي الكونغو وساحل العاج وجنوب أفريقيا ونيجيريا والسودان.



وإذا توج المنتخب السنغالي باللقب اليوم، سيمنح أليو سيسيه التفوق للمدربين المحليين على الأجانب في السجل الذهبي للبطولة، حيث سيصبح اللقب السابع عشر للمدربين من داخل القارة السمراء مقابل 16 لقبا للمدربين الأجانب.