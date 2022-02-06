أعلن وزير الشباب والرياضة المصري د.أشرف صبحي عن رصد مكافأة قدرها 10 ملايين جنيه إضافية لمنتخب بلاده حال تتويجه بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المقامة حاليا في الكاميرون. وقال صبحي في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لوزارة الرياضة المصرية إنه تلقى اتصالا من أحد رجال الأعمال المصريين الذي رصد مكافأة قدرها 10 ملايين جنيه للاعبي المنتخب في حال الفوز باللقب. وأوضح ان المكافأة التي سيتم تقديمها للاعبين ستكون بخلاف المكافآت التي سيحصلون عليها وفق اللوائح المنظمة، معربا عن تقديره لجميع اللاعبين على ظهورهم المميز وإصرارهم على الفوز لتحقيق البطولة للمرة الثامنة.