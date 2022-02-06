عبدالكريم العبدالله



اعتمد وزير الصحة د.خالد السعيد كشوف مكافآت الصفوف الأمامية للمستحقين من موظفي وزارة الصحة، ورفعه الى البنك المركزي، على ان يتم إيداعها في حسابات المستحقين خلال الأسبوع الجاري.



من جهة اخرى، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4445 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 574587.



وقال المتحدث باسم «الصحة» د.عبدالله السند لـ «كونا» إنه تم تسجيل 5150 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 518170، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 90.2%.



وأوضح السند أنه تم تسجل 3 حالات وفاة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2508 حالات.

وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 86 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولاتزال تتلقى الرعاية اللازمة 53909 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد- 19) إلى 549.

وأضاف ان عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 30046 ليصبح مجموع الفحوصات 7082185، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 14.8%.