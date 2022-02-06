أعلن المدير العام للهيئة العامة للشباب د.مشعل الربيع عن موافقة بلدية الكويت على مقترح الهيئة بإجراء بعض التعديلات على لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية لتمكين المعماريين والمهندسين الكويتيين حديثي التخرج من العمل بمشاريع الدولة العمرانية.

وقال الربيع، ان مقترح الهيئة المطروح على طاولة المجلس البلدي لإعطائه الصيغة التنفيذية سيمكن المكاتب الهندسية والدور الاستشارية والشركات المهنية العاملة في قطاع المباني والإنشاءات من توظيف المعماريين والمهندسين الكويتيين حديثي التخرج.



وأضاف أن التخصصات المعمارية والهندسية هي أحد المسارات المهنية التي تسعى هيئة الشباب من خلال مشروع «صناع العمل» إلى تأهيل وتدريب حديثي التخرج.