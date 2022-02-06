دارين العلي



قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء، ان كشوف المستفيدين من مكافآت الصفوف الأمامية تخضع حاليا للتدقيق من قبل قطاع الشؤون الإدارية في الوزارة.



ونفت المصادر ما يقال حول عدم انتهاء الإدارات من إعداد الكشوف، لافتة الى انه تم الانتهاء من حصر اسماء المستفيدين من قبل جميع الادارات في الوزارة، وأنها تخضع للتدقيق حاليا تمهيدا لرفعها الى ديوان الخدمة المدنية.



وقالت المصادر ان الكشوف تخضع حاليا لعملية التدقيق بعد أن أعادها ديوان الخدمة في وقت سابق لرصده عدة ملاحظات على الكشوف. وقال إن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على تلافيها، كما انها تعيد تدقيقها لتجنب أي ملاحظات اضافية.