توافد مئات السوريين من المطلوبين لتسوية أوضاعهم إلى المراكز التي فتحتها الجهات المختصة في دير الزور وريفي الرقة وحلب وذلك في إطار الجهود الحكومية لتكريس الأمن والاستقرار في المناطق المحررة وإيذانا بعودتهم إلى حياتهم الطبيعية في مجتمعهم.



وأشار عدد من الذين تمت تسوية أوضاعهم في صالة العمل بمدينة دير الزور في تصريحات لوكالة الأنباء السورية (سانا) إلى أن إجراءات التسوية تتم بكل سهولة ويسر، حيث أكد عدنان البري وخليل الأسود وعاشور الخلف أنهم قدموا من مناطق خارجة عن سيطرة الدولة في الجزيرة رغم عراقيل قوات سوريا الديموقراطية (قسد) لهم لمنعهم من العبور وقاموا بإجراء التسوية التي تمت بأريحية ولم تستغرق سوى دقائق معدودة حيث سيعودون إلى قراهم وأهلهم ويمارسون حياتهم الطبيعية.



وأوضح علي العبدالله أنه فار من الخدمة الإلزامية وجاء إلى المركز وقام بتسوية وضعه، لافتا إلى أنه لاقى كل الترحيب والمعاملة الحسنة من قبل لجان التسوية.



ودعا إسماعيل العباس جميع المطلوبين للإسراع بالانضمام إلى هذه التسوية والعودة إلى ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.



وفي بلدة مسكنة بريف حلب الشرقي، أفادت «سانا» بأن لجنة التسوية مستمرة بعملها وسط إقبال العشرات من أبناء المحافظة وعدد من أبناء ريف الرقة القريب من الحدود الإدارية مع حلب وسط ارتياح شعبي كبير للتسوية ومنعكساتها على الحياة العامة.



وفي مركز السبخة بريف الرقة، تواصلت عملية التسوية الخاصة بأبناء المحافظة، حيث أفادت «سانا» بأن عددا من المطلوبين توافدوا امس إلى المركز لتسوية أوضاعهم مستفيدين من العفو الذي شملهم وأتاح الفرصة أمامهم للعودة إلى حضن الوطن.