تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رسالة تهنئة من أخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة عودة سموه إلى أرض الوطن العزيز، وذلك بعد قضاء إجازة خاصة.. هذا نصها:



«حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه



أمير البلاد المفدى



تحية طيبة وبعد،،،



يسرني بمناسبة عود سموكم الحميد إلى أرض الوطن العزيز أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم (حفظكم الله ورعاكم) بالغ آيات التهاني مقرونة بالحمد الكثير والشكر الوفير لله تعالى أن اطمأنت على صحة سموكم قلوبنا وشرحت بتمام عافيتكم صدورنا.



وبهذه المناسبة التي أثلجت بها الصدور وقرت بها العيون فإننا لندعو الله في علاه أن يكلأ سموكم بعنايته ويحفظكم برعايته وأن يديم على سموكم موفور الصحة وتمام العافية ويديم على وطننا الكويت وأبنائه الأوفياء الخير والنماء والتقدم والرخاء في ظل قيادة سموكم الحكيمة (حفظكم الله ورعاكم) وسدد على دروب التوفيق خطاكم.



مع بالغ دعواتنا لسموكم الكريم،،،



مشعل الأحمد الجابر الصباح



ولي العهد».



وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برسالة شكر جوابية لأخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ضمنها سموه خالص شكره على ما عبّر عنه سموه من تهنئة بعودة سموه رعاه الله إلى أرض الوطن العزيز، وذلك بعد قضاء إجازة خاصة وعلى ما أبداه سموه من طيب المشاعر الأخوية ومن دعاء صادق بهذه المناسبة، سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على سموه وافر الصحة والعافية وأن يوفق الجميع لخدمة الوطن العزيز ورفعة شأنه ويسدد الخطى لتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية المنشودة على صعيد مساره الحضاري.