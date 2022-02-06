تأهل فريق الأهلي المصري إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حاليا في الإمارات، عقب فوزه على مونتيري المكسيكي 1-0 أمس في الدور الثاني من البطولة.

ويدين الأهلي بالفضل في هذا الفوز للاعبه محمد هاني الذي سجل هدف المباراة الوحيد (54)، وبهذا الفوز ضرب الأهلي موعدا مع فريق بالميراس البرازيلي في المباراة المقرر إقامتها الثلاثاء.

وتأهل الأهلي لهذه البطولة بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، فيما تأهل مونتيري لهذه البطولة بصفته بطلا لدوري أبطال الكونكاكاف.

إلى ذلك، يسعى الهلال السعودي إلى تخطي عقبة الجزيرة الإماراتي عندما يتواجهان اليوم على ستاد محمد بن زايد في أبوظبي، في الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية.

ويشارك الهلال للمرة الثانية في هذه البطولة، ويتطلع إلى حصد بطاقة التأهل إلى نصف النهائي لملاقاة فريق تشلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا.

ويطمح الفريق السعودي إلى تحقيق إنجاز تاريخي في بطولة كأس العالم للأندية في الإمارات، عبر سعيه إلى لقب أول للأندية الآسيوية التي وصلت إلى مرتين إلى المباراة النهائية دون التمكن من إحراز اللقب، حيث بلغ نادي كاشيما أنتلرز الياباني ونادي العين الإماراتي النهائي عامي 2016 و2018 على التوالي، لكنهما اكتفيا بالوصافة أمام الخصم نفسه ريال مدريد. من جهته، تأهل الجزيرة الإماراتي إلى هذا الدور عقب انتصاره بنتيجة 4-1 أمام نادي بيراي بطل الدوري التاهيتي، في الدور الأول من البطولة. وتبرز في الجزيرة أيضا مجموعة من اللاعبين أمثال علي خصيف، ومحمد ربيع، وخليفة الحمادي، والصربي ميلوش كوسانوفيتش، وعبدالله إدريس، ومحمد جمال، والجنوب أفريقي ثولاني سيريرو، والمالي عبدالله ديابي، والبرازيلي فيكتور سا، وأحمد العطاس، وعلي مبخوت.