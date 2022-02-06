أحبطت السلطات الأمنية اللبنانية عملية تهريب 150 ألف حبة (كبتاغون) المخدرة مخبأة داخل طرد بريدي كانت في طريقها إلى الكويت.



وأكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي عبر موقع (تويتر) السبت «إننا في وزارة الداخلية والبلديات والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالمرصاد لكل محاولة لتصدير الشر والأذى الى أشقائنا في دول الخليج العربي».



وفي هذا الصدد، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان عن إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة (كبتاغون) إلى الكويت مخبأة ومموهة داخل طرد بريدي يحتوي على علب لقطع من الشوكولا.



وقالت المديرية في بيان انه «بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة تم تحديد مكان وجود الطرد لدى إحدى شركات البريد حيث تم ضبطه وعثر بداخله على 27 كيلوغراما من مادة الكبتاغون المخدرة أي بما يوازي 150 ألف حبة تم طحنها وتوضيبها في أكياس صغيرة وتغليفها بمادة الشوكولا ووضعها في علب مخصصة للحلويات».



وأضافت: «من خلال التنسيق بين عناصر المكتب والمجموعة الخاصة تم توقيف متورطة في هذه العملية وهي لبنانية وان التحقيق جار بإشراف القضاء المختص والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين».