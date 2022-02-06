أكد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد أن المحافظة مستمرة في القضاء على مختلف المخالفات في كل مناطق المحافظة، لافتا الى أن المخالفات ليست هدفا بحد ذاته وإنما وسيلة لتطبيق القوانين والاجراءات بحق المتعدين على الأملاك العامة.



وأضاف الخالد خلال الزيارة التفقدية التي أجراها الى بنيد القار ورافقه بها مراقب عام النظافة في بلدية العاصمة صلاح الفرحان وأعضاء الفريق الى جانب عدد من مسؤولي ديوان عام المحافظة: أزلنا عددا من السيارات المهملة من احدى الساحات في بنيد القار بالتعاون مع الجهات المعنية ومستمرون في القضاء على المخالفات في مختلف مناطق العاصمة وصولا الى عاصمة بلا مخالفات إن ما شاهدناه اليوم من وقوف السيارات المهملة في احدى الساحات في منطقة بنيد القار يستوجب علينا المتابعة والتعاون مع مختلف الجهات ذات الشأن لوقف مثل هذه التعديات على الأملاك العامة، مؤكدا أنه سيقوم بزيارات مماثلة بالتعاون مع الجهات المعنية الى كل مناطق العاصمة وخاصة الساحات العامة لوقف مثل هذه المخالفات والتعديات عليها.



ووجّه الخالد في نهاية الجولة الشكر الى مراقب عام النظافة في بلدية العاصمة صلاح الفرحان وإلى أعضاء فريقه على تعاونهم الدائم معنا.