أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، رئيس المجلس الأعلى للبيئة د.محمد الفارس قرارا بتشكيل المجلس الأعلى للبيئة جاء فيه:



مادة أولى: يُشكل المجلس الأعلى للبيئة برئاسة د.محمد عبداللطيف الفارس - نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط، وعضوية كل من:



1 - د.رنا عبدالله الفارس - وزيرة الدولة لشؤون البلدية.



2 - علي حسين الموسوي - وزير الأشغال.



3 - مدير عام الهيئة العامة للبيئة - عضوا ومقررا.



مـادة ثانيــة: يعمــل بهــذا القــرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخــالف أحكامــه، وينشــر في الجريـــدة الرسمية.



وفي سياق متصل، أصدر سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد قرارا بتفويض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط برئاسة المجلس الأعلى للبيئة.