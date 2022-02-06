عبدالكريم العبدالله

اجتمع رئيس الجمعية الطبية الكويتية د.ابراهيم الطوالة، مع مجموعة من أطباء قسم الباطنية العامة بمختلف المستشفيات لمناقشة أهم القضايا والمعوقات التي يواجهونها في الفترة الحالية.

وذكر د.الطوالة في تصريح صحافي أن أطباء الباطنية تطرقوا إلى عدم تفعيل "العمل الاضافي" في بعض المستشفيات على الرغم من تفعيله في مستشفيات أخرى، خاصة كونهم ملزمين بالعمل لفترتين صباحية ومسائية، بما لا يقل عن ٣ أيام في الأسبوع، إضافةً لمرورٍ يومي خلال العطل والأعياد الرسمية دون أي مقابل مادي، فضلًا عن عدم وجود حوافز تشجيعية لأطباء الباطنية .

وطالب د.الطوالة المسؤولين في المستشفيات غير الملتزمة بقرارات العمل الإضافي ، بضرورة الاستعجال في الإجراءات الإدارية الخاصة بإدراج المرور المسائي لأطباء الباطنية ضمن كشوف "العمل الإضافي" وعدم التقاعس في هذا الشأن، لاسيما ونحن مقبلون على عطلة طويلة سيكون فيها أطباء الباطنية ملزمين بالحضور اليومي لمتابعة المرضى.

ودعا د.الطوالة وزارة الصحة الى ضرورة اصدار قراراتٍ وآلياتٍ واضحة تنظم المرور المسائي ، ومرور العطل والإجازات لأطباء الباطنية، وتحفظ حقوق الأطباء أثناء العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وخارج أيام الخفارات.

وأشار د.الطوالة الى انه تم التطرق خلال الاجتماع الى ضرورة إعادة هيكلة التخصصات النادرة ودراسة إدراج تخصص الباطنية العامة ضمن التخصصات "النادرة"، اضافة الى أحقية منحهم "الزيادة الخاصة" أسوة بزملائهم في الحوادث والعناية المركزة.

واختتم د.الطوالة تصريحه بأن هناك تصورا تقدم به الأطباء بما يخص تنظيم آلية المرور المسائي ومرور العطل والإجازات، ووعد بتبني الجمعية الطبية لهذه المطالبات، متمنياً أن تؤدي هذه المساعي والجهود إلى إنصافهم في القريب العاجل.