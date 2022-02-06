الدواس: تواجد الكوادر التابعة للجمعية في هذه المناطق لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها

الخالدي: دور المفوضية يتمثل في توفير مثل هذه الشراكات مع المؤسسات الخيرية الكويتية



كريم طارق



في إطار حرصها الدائم على مد يد العون للمحتاجين في جميع بقاع الأرض، وتأكيداً على دور الكويت الريادي في مجال العمل الخيري، أطلقت جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية حملة "دفء الشتاء لعام 2021 - 2022، والتي تهدف الى تقديم المساعدات العاجلة لإخواننا اللاجئين في مختلف الدول وخاصة في الداخل السوري وعلى الحدود التركية السورية وفي الأردن ولبنان، وأيضا في الجمهورية القيرغيزية.

وعلى هامش الحملة، أكد مدير قطاع الموارد المالية والإعلام بجمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية عبداللطيف الدواس على حملة دفء الشتاء والتي عملت الجمعية على إطلاقها في مختلف دول اللجوء بهدف مد يد العون للاجئين الذين يعانون من البرد القارس في ظل ما تشهده هذه المناطق من انخفاض في درجات الحرارة وكثرة الثلوج، مشيرا الى أن اخواننا في أمسّ الحاجة للمساعدات في ظل انعدام أقل مقومات الحياة، خاصة وأنهم يعيشون في العراء، ويحتاجون للمساعدات اللازمة من خيام وبطانيات وفحم ودفايات وايضا السلال الغذائية والعلاج اللازم في ظل وجود كبار السن والاطفال.

واضاف الدواس أن الجمعية نجحت بفضل الله عز وجل ومن ثم بدعم اهل الكويت المحسنين الكرام، الذين جبلوا على عمل الخير ومد يد العون لكل من يحتاج المساعدة العاجلة في جميع انحاء العالم وخاصة في الدول الاسلامية.

وأوضح ان الجمعية قامت بتسيير المئات من القوافل الإغاثية، والتي اشتملت على الخيام والبيوت الجاهزة والسريعة التي تم بناؤها للتخفيف عن اخوننا اللاجئين في هذه المناطق، إلى جانب توفير عدد كبير من البطانيات والمواد الغذائية ومواد التدفئة مثل الوقود ودفايات الغاز والملابس ايضا.

وتابع ان هذه الحملة جاءت بالتعاون مع المفوضية السامية في الامم المتحدة، متوجهاً بجزيل الشكر لهم على هذا الدعم، موضحاً أن الجمعية حرصت على التواجد في هذه المناطق للاشراف على عملية التوزيع عبر كوادر تابعة للجمعية لضمان وصولها الى مستحقيها.

ونوه الدواس الى أن فصل الشتاء في هذه المناطق ينتهي في شهر مارس، ولازال اخواننا في هذه المناطق في حاجة الى الكثير من المساعدات، مناشدا المحسنين في دولة الكويت بالاستمرار والتبرع لهؤلاء المحتاجين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بجمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية او من خلال زيارة الموقع الالكتروني للجميعة او عبر الاتصال على الخطوط المباشرة الخاصة بالجمعية.

بدوره، توجه مسؤول شراكات القطاع الخاص بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فواز الخالدي بجزيل الشكر والتقدير الى جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية، وذلك لثقتهم وتعاونهم للعام الثاني على التوالي في هذه الحملة، لافتاً إلى أن العام الماضي نجح هذا التعاون في توفير مبلغ اسهم في تلبية احتياجات النازحين في المنطقة.

وإضاف أن دور المفوضية يتمثل في توفير مثل هذه الشراكات مع المؤسسات الخيرية بدولة الكويت، مؤكدا أن الهدف وراء هذه الحملة إفادة اكبر عدد من النازحين في المنطقة، خاصة وأن جميع التبرعات ستتم تحت إشراف الجمعية وبتنفيذ المفوضية وفقاً للقيمةالنهائية من التبرعات.