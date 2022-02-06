حنان عبد المعبود

تقدم وزير الصحة د.خالد السعيد، بخالص التهاني والتبريكات إلى الفائزة بجائزة المغفور له سمو الشيخ صباح الأحمد، في مجالي الرعاية الصحية للمسنين وتعزيز الصحة والتي تمنح تحت مظلة منظمة الصحة العالمية كل عام، حيث وافق المجلس التنفيذي للمنظمة في اجتماعه رقم150 على تقرير لجنة الجائزة باختيار د.هنادي خميس مبارك الحمد للفوز بها لعام 2022 لانجازاتها في مجال تعزيز صحة المسنين بدولة قطر من خلال توليها الادارة الطبية وقيادة البرامج لرعاية المسنين.

وقد أعرب وزير الصحة عن الشكر لاسرة منظمة الصحة العالمية تحت قيادة مديرها العام د.تيدروس ادهانوم، وما قدمته من تسهيلات للإعلان عن الجائزة وتنظيم إجراءات فحص المتقدمين واجتماعات لجنة الجائزة التي أوصت هذا العام بمنحها الى د. هنادي خميس مبارك الحمد.

وقال الوزير د.السعيد بأن هذه الجائزة تمثل أحد العلامات المضيئة في علاقة عميقة الجذور ومتعددة القطاعات والمحاور بين دولة الكويت ومنظمة الصحة العالمية والتي تعود جذورها إلى عام 1961 وهو تاريخ انضمام دولة الكويت لعضوية المنظمة.

واختتم تصريحه بالإعراب عن تطلعه لتعزيز تلك العلاقة وتطويرها لتنفيذ البرامج الانمائية ذات العلاقة بالصحة ضمن التزام دولة الكويت بالأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة ذات العلاقة بالصحة ومن بينها برامج رعاية صحة المسنين وتعزيز الصحة لمجابهة التحديات التي تواجه النظم الصحية في هذا الصدد.