أكد الشيح دعيج جابر العلي الصباح أن الكًويت لديها حزمة من الإستثمارات القوية في جمهورية باكستان الشقيقة وتعمل في المرحلة الراهنة علي تطوير وتعزيز الإستثمارات الكويتية في باكستان بهدف تنمية تلك المشاريع بما يعود بالنفع والأثر الإيجابي على كلا البلدين .

وأضاف الشيخ دعيج في تصريحات صحافية علي هامش تكريم سفير جمهورية باكستان لدي دولة الكًويت سيد سجاد حيدر بمناسبة نهايه فترة خدمته لدي الكويت ، أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين تسير في اتجاه صعودي وذلك من خلال تفاعل القطاع الخاص في تنمية الاستثمارات ،مبينا أن، المجالات التي تستثمر بها الكويت في باكستان تشمل تشيد محطة للكهرباء من خلال القطاع الخاص الكويتي وباستثمارات ذات نمو مضطرد .

وأوضح، أن رؤس الأموال الكويتية لديها عدة مساهمات لقطاع البنوك الباكستانية وقد حققت نتائج ايجابية في السنوات الماضية ،مما ساعد علي تنشيط حركة التجارة والإستثمار بين الكويت وباكستان ،مشيرا الي أن مجالات التعاون بين الجانبين تشمل عدة مجالات سياحية وصناعية وتجارية وإجتماعية وعلمية .

وأعرب الشيخ دعيج العلي عن تمنياته لسفير جمهورية باكستان في الكويت بالتوفيق والسداد ،مؤكدا ان فترة خدمته في الكويت شهدت نموا متزايدا للعلاقات التجارية والدبلوماسية ، متمنيا له مسيرة متطورة مليئة بالنجاح والتوفيق والسداد.

ومن جانبه أكد سفير جمهورية باكستان لدي دولة الكًويت سيد سجاد حيدرعلى عمق العلاقات السياسة والتجارية والاستثمارية بين البلدين، لافتا إلى التعاون يهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار في الكويت وجذب أكبر قدر من الاستثمار الأجنبي من الكويت ،إضافه الي تسهيل إجراءات المستثمرين الكويتيين في باكستان.

وأضاف السفير حيدر أن هناك عدد من المشاريع التي حددتها حكومة باكستان للإستثمارمن قبل المستثمرين الأجانب، مشيرا الى أن فرص الاستثمار للمستثمرين الأجانب متاحة أيضا في المناطق الاقتصادية الخاصة التي تم إنشاؤها في إطار الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني (CPEC)، مشيرا إلى أن باكستان حولت مؤخراً تركيزها من السياسات الجيوستراتيجية إلى السياسات الجيواقتصادية.

وأشار إلي أن باكستان أدخلت مؤخراً سياسات مربحة للمستثمرين الأجانب،لافتا إلى أن القطاعات ذات الأولوية للاستثمار في باكستان تشمل تصنيع الأغذية، والخدمات اللوجستية، والمنسوجات، والسيارات، وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والتشييد، والسياحة والضيافة.

ومن جانبك قال مدير مركز الكويت الباكستاني للأعمال حافظ محمد شبير انً المراحل التجارية التي ينفذها رجال الاعمال لدي البلدين تشهد طفرة غير مسبوقة في ظل تعاون السلطات العليا بشكل كبير مما دفع لرفع معدلات التجارة البينية بين الكويت وباكستان ، مؤكدا ان العلاقات الاقتصادية والسياسة بين البلدين متينة وراسخة ، خصوصا في ظل التحركات الدبلوماسية الايجابية لتفعيل العلاقات المشتركة

وأضاف شبير أن العلاقات الكويتية الباكستانية حققت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية بفضل التقارب السياسي والاقتصادي التاريخي بين البلدين، وهو ما ظهر واضحاً في حجم التبادل التجاري خلال الاونة الاخيرة نتيجة لتبادل الزيارات للوفود.الاقتصادية

وأوضح أن الاتفاقيات التجارية بين غرف التجارة والصناعة في الكويت وباكستان عززت من نمو الصادرات والواردات بين البلدين،لاسيما الاتفاقيات المتعلقة بالنقل الجوي للمنتجات الباكستانية إلى الكويت، مبينا أن القطاع الخاص في البلدين يهدف لتعميق العلاقات والتجارة الثنائية والبينية بين البلدين الصديقين.