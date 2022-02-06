عبدالكريم العبدالله

أعلنت وزارة الصحة استكمال إجراءات توقيع الإقرار والتعهد لمستحقي مكافآت الصفوف الأمامية.

وخاطبت وزارة الصحة جميع قطاعاتها للتوقيع على نماذج الاقرار لمستحقي مكافآت الصفوف الامامية من خلال تطبيق Q8seha على أن يتم تسليمها بمقر ديوان عام الوزارة "مسرح الوزارة" في السرداب.

ودعت وزارة الصحة الموظفين المعينين على بند المكافآت او "المنتدبين" فقط مراجعة ديوان عام الوزارة لاعتماد التعهد الخاص بهم.

وبينت الوزارة انه يتم العمل بتسليم الاقرارات بديوان عام الوزارة بأوقات الدوام الرسمي بحد اقصى 13 فبراير ، ولا يتم تسليم الاقرار اكثر من مرة واحده لعدم التكرار ولانجاز عملية الصرف.

واشارت الوزارة الى الموظفين المستحقين للمكافآت وهم خارج البلاد ، فيجب عليهم ارسال رساله واحده على البريد الالكتروني [email protected] بالبيانات والاسم والرقم البدني والملف ويبيه انه متواجد خارج البلاد ، وسيتم الرد عليه.